В России за шесть лет количество крылатых ракет выросло в 30 раз

6 Нояб. 05:00 2018-11-06T05:00:52+03:00

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За последние шесть лет в России совершен прорыв в оснащении армии страны высокоточным оружием большой дальности. Так количество высокоточных крылатых ракет увеличилось более чем в 30 раз, а носителей наземного, морского и воздушного базирования - более чем в 12 раз.

Имеющиеся на вооружении вооруженных сил РФ высокоточные комплексы большой дальности показали высокую эффективность и надежность в ходе боевых действий в Сирии. При этом уже создаются уникальные комплексы следующего поколения, пишет газета "Красная звезда".

Среди них высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, предназначенный для уничтожения наземных и морских целей, а также межконтинентальный ракетный комплекс "Сармат", который может атаковать цели через полюса. Напомнило издание о комплексе "Авангард", который оснащенный планирующим крылатым боевым блоком.

Помимо них в России идет работа над созданием крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. Снаряд будет иметь неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Еще один проект в работе - подводный атомный беспилотный аппарат "Посейдон" с ядерным оснащением.