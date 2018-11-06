2018-11-06T07:22:34+03:00
Москва

Погода в Москве на 6 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 6 ноября 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве во вторник дождя не ожидаетсяВ Москве во вторник дождя не ожидаетсяФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на вторник, 6 ноября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +5 до +7 градусов. Днем переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.

В ночь на среду, 7 ноября, температура воздуха составит 0...2 градуса тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 5 до 7 градусов выше нуля, переменная облачность, без дождя. Ветер юго-западный, западный, 2-7 метров в секунду.

В ночь на четверг, 8 ноября, также осадков не ожидается. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — от 5 до 7 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, западный, 2-7 метров в секунду.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, минувшие праздничные выходные в российской столице станут довольно теплыми, днем температура воздуха достигала до 10 градусов тепла.

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