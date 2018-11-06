Москва попала в первую двадцатку самых загрязненных городов Европы

6 Нояб. 07:31 2018-11-06T07:31:05+03:00

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В рейтинге самых загрязненных городов Европы Pollution Index 2018 Mid-Year в первой двадцадке оказались два крупнейших российских города - Москва и Санкт-Петербург. Исследование, составленное на основе опроса пользователей, опубликовано на сайте numbeo.com.

Согласно ему, самым экологически неблагоприятным городом Европы оказался македонский Тетово, чей среднегодовой показатель индекса загрязнения составили 97,57. На второй строчке итальянский Неаполь (84,61), а на третьей столицы Македонии Скопье (82,17).

У Санкт-Петербурга показатель 64,47 и 17-е место в списке, у российской столицы 19-я строчка и индекс загрязнения 63,02.

Из 76 европейских городов самым чистым в Европе назван финский Хельсинки с индексом загрязнения 13,49. На 75 месте Рейкьявик (Изландия) с индексом 16,42 и Стокгольм (Швеция) с показателем 16.