Общественники предложили предложили блокировать в соцсетях сообщества чайлдфри

6 Нояб. 08:33 2018-11-06T08:34:14+03:00

Авторы инициативы обратили внимание, что многие сообщества в социальных сетях публикуют материалы, прививающие ненависть к материнству и детству

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Общероссийское общественное движение «За жизнь!» обратится к президенту России Владимиру Путину с предложением блокировать в социальных сетях сообщества, распространяющие прививающие ненависть к материнству и детству материалы. Инициатива включает в себя внесение таких материалов в реестр запрещённой информации, сообщил координатор общественного движения Сергей Чесноков.

«Очень важно как-то остановить развращение детей, разрушение приемлемых норм поведения в обществе и нравственных основ, а также способствовать закрытию данных групп и, по крайней мере, дать понять руководителям этих групп, что... их сообщества могут быть заблокированы, и они могут быть привлечены к ответственности», — заявил Чесноков.

Он отметил, что поправки предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». После предупреждения в адрес руководителей таких групп и отсутствии реакции в течение трех месяцев предполагается блокировка материалов.

При повторном нарушении сообщество может быть обязано в течение месяца удалить запрещенные данные и выплатить штраф в размере не менее тысячи рублей на каждую тысячу подписчиков.

«Блокировка сообществ, конечно же, допустима и в судебном порядке, и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей», — добавил Чесноков, пишет RT.