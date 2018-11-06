2018-11-06T13:41:47+03:00
Экономика

Курс доллара снижается на торгах Московской биржи

Курс американской валюты снизился до 65,99 рубля, курс евро составил 75,38 рубля
Екатерина БОЛГОВА
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Курс доллара на Мосбирже снизилсяКурс доллара на Мосбирже снизилсяФото: REUTERS
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Во вторник, 6 ноября, курс доллара по отношению к российского рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 21 копейку. Курс доллара составил 65,99 рубля. Позже курс доллара составлял 66,02 рубля.

Курс европейской валюты также снизился и составил 75,38 рубля — что на 6 копеек ниже уровня предыдущего закрытия, свидетельствуют данные Московской биржи. Позже евро подешевел до 75,33 рубля.

Индекс Мосбиржи, который ранее назывался индексом ММВБ, на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,6%. Этот показатель составил 2392,06 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,3% и составил 1138,25 пункта, демонстрируют данные Московской биржи.

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