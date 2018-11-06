2018-11-06T14:16:55+03:00
В мире

Адвокаты Рианны направили Трампу предупреждение о нарушении авторских прав

Артистка не желает, чтобы общественность подозревала ее в контактах с президентом
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Адвокаты Рианны направили президенту США Дональду Трампу предупреждение о нарушении авторских правАдвокаты Рианны направили президенту США Дональду Трампу предупреждение о нарушении авторских правФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Адвокаты американской певицы Рианна направили президенту США Дональду Трампу предупреждение за использование ее песен на его митингах. В письме указывается, что Фенти (настоящее имя Рианны – ред.) не предоставляла Трампу согласия на использование ее произведений в рамках ряда политических мероприятий, что говорит о неправомерности действий американского президента, cообщает издание Rolling Stone.

"Неправомерное использование Трампом музыки госпожи Фенти создает ложное впечатление о том, что госпожа Фенти связана с Трампом", — цитирует издание письмо.

В настоящее время президент США Дональд Трамп проводит митинги в нескольких штатах в поддержку кандидатов-республиканцев в преддверии промежуточных выборов. Голосование началось 6 ноября. Первые избирательные участки открылись в 05:00 по местному времени (13:00 мск) в штате Вермонт, завершится голосование в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (07:00 мск 7 ноября).

Ометим, что певица Рианна ни раз высказывала негативное мнение по отношению к американскому лидеру. Так, в прошлом году барбадосская певица назвала Трампа «аморальной свиньей».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Варшаве 200 тыс. человек вышли на марш в честь независимости Польши
Премьер Финляндии допустил причастность России к сбоям в работе GPS
В Румынии пьяный водитель на угнанной машине протаранил толпу возле ТЦ
Песков: Договоренности о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет
В России в 2018 году снизилось производство водки и вина
Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии с Трампом
В Лондоне двухэтажный автобус протаранил остановку: пострадали 20 человек
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном введение миротворцев в Донбасс
Рогозин предложил проверять систему спасения космонавтов на ее разработчиках
Опубликованы последние слова убитого саудовского журналиста
В Париже открылся форум мира к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны
Патрушев рассказал об изменениях в отношениях России и США