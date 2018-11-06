Адвокаты Рианны направили Трампу предупреждение о нарушении авторских прав

6 Нояб. 14:16 2018-11-06T14:16:55+03:00

Артистка не желает, чтобы общественность подозревала ее в контактах с президентом

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Адвокаты американской певицы Рианна направили президенту США Дональду Трампу предупреждение за использование ее песен на его митингах. В письме указывается, что Фенти (настоящее имя Рианны – ред.) не предоставляла Трампу согласия на использование ее произведений в рамках ряда политических мероприятий, что говорит о неправомерности действий американского президента, cообщает издание Rolling Stone.

"Неправомерное использование Трампом музыки госпожи Фенти создает ложное впечатление о том, что госпожа Фенти связана с Трампом", — цитирует издание письмо.

В настоящее время президент США Дональд Трамп проводит митинги в нескольких штатах в поддержку кандидатов-республиканцев в преддверии промежуточных выборов. Голосование началось 6 ноября. Первые избирательные участки открылись в 05:00 по местному времени (13:00 мск) в штате Вермонт, завершится голосование в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (07:00 мск 7 ноября).

Ометим, что певица Рианна ни раз высказывала негативное мнение по отношению к американскому лидеру. Так, в прошлом году барбадосская певица назвала Трампа «аморальной свиньей».