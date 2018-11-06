2018-11-06T14:01:35+03:00
В мире

Началось голосование на промежуточных выборах в США

Первые избирательные участки открылись в 05:00 (13:00 мск) в штате Вермонт
Екатерина БОЛГОВА
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В США началось голосование на промежуточных выборахВ США началось голосование на промежуточных выборахФото: REUTERS
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Во вторник, 6 ноября, в США началось голосование на промежуточных выборах. Первые избирательные участки открылись в 05:00 по местному времени (13:00 мск) в штате Вермонт, завершится голосование в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (07:00 мск 7 ноября).

К 02:00 мск 7 ноября ожидаются первые предварительные итоги голосования.

Телекомпания NBC сообщила, что в досрочном голосовании уже приняли участие более 30 млн граждан США, всего ожидается рекордно большое количество избирателей - более 100 млн.

Напомним, в ходе промежуточных выборов будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

Однако основная интрига этих выборов заключается в том, удастся ли Демократической партии перехватить у республиканцев контроль над Палатой представителей Конгресса

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