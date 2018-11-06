Началось голосование на промежуточных выборах в США
Во вторник, 6 ноября, в США началось голосование на промежуточных выборах. Первые избирательные участки открылись в 05:00 по местному времени (13:00 мск) в штате Вермонт, завершится голосование в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (07:00 мск 7 ноября).
К 02:00 мск 7 ноября ожидаются первые предварительные итоги голосования.
Телекомпания NBC сообщила, что в досрочном голосовании уже приняли участие более 30 млн граждан США, всего ожидается рекордно большое количество избирателей - более 100 млн.
Напомним, в ходе промежуточных выборов будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.
Однако основная интрига этих выборов заключается в том, удастся ли Демократической партии перехватить у республиканцев контроль над Палатой представителей Конгресса