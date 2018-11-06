Сотрудницу аппарата правительства уволили за разглашение служебной тайны
Неназванная сотрудница аппарата российского правительства была уволена за передачу прессе конфиденциальной информации одного из федеральных ведомств.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине. По его словам, источник утечки был установлен в ходе внутренней проверки, начатой после того, как «в одной из центральных газет» была опубликована служебная внутриправительственная переписка. Приказ об увольнении сотрудницы уже подписан.
«Собранные в отношении этого человека в результате проверки материалы также переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - добавил собеседник агентства.
Источник также отметил, что это уже не первый подобный случай за последнее время и подобные случаи фиксировались ранее. Согласно его прогнозу, в будущем контроль за документооборотом внутри правительства будет только усиливаться.