Сотрудницу аппарата правительства уволили за разглашение служебной тайны

6 Нояб. 21:35 2018-11-06T21:35:18+03:00

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Неназванная сотрудница аппарата российского правительства была уволена за передачу прессе конфиденциальной информации одного из федеральных ведомств.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине. По его словам, источник утечки был установлен в ходе внутренней проверки, начатой после того, как «в одной из центральных газет» была опубликована служебная внутриправительственная переписка. Приказ об увольнении сотрудницы уже подписан.

«Собранные в отношении этого человека в результате проверки материалы также переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - добавил собеседник агентства.

Источник также отметил, что это уже не первый подобный случай за последнее время и подобные случаи фиксировались ранее. Согласно его прогнозу, в будущем контроль за документооборотом внутри правительства будет только усиливаться.