Bild: Мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете немецкого суда

6 Нояб. 22:18 2018-11-06T22:18:52+03:00

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В суде немецкого города Киль мертвый пенсионер три дня находился в кабинке туалета, прежде чем его обнаружили сотрудники инстанции.

Как сообщает таблоид Bild, 70-летний мужчина прибыл в суд 29 октября для дачи свидетельских показаний по делу о серии подставных ДТП в качестве жертвы преступления. Процесс пришлось отложить из-за неявки ответчика, однако потерпевший также не явился на заседание.

Судья пытался дозвониться пенсионеру, но безуспешно. Кроме того, никто о пропаже человека в местную полицию не заявлял.

Тело свидетеля нашли только спустя три дня, когда одни из охранников проявил интерес к закрытой кабинке в туалете здания суда. Тело мужчины обнаружили в сидячем положении, судмедэкспертиза показала, что он скончался от сердечного приступа.

Как отмечается издание, запертая дверь этой кабинки не вызывала подозрений, так как ранее ее часто блокировали из-за прорыва трубы. Кроме того, 31 октября инстанция не работала из-за праздника – Дня Реформации. Теперь, уверяет таблоид, в суде возьмут за правило проводить обязательный осмотр общественных туалетов.