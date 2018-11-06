2018-11-06T22:18:52+03:00
В мире

Bild: Мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете немецкого суда

По данным издания, вероятной причиной смерти 70-летнего мужчины стал сердечный приступ
Денис СУХОВ
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Bild: Мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете немецкого судаBild: Мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете немецкого судаФото: Андрей АБРАМОВ
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В суде немецкого города Киль мертвый пенсионер три дня находился в кабинке туалета, прежде чем его обнаружили сотрудники инстанции.

Как сообщает таблоид Bild, 70-летний мужчина прибыл в суд 29 октября для дачи свидетельских показаний по делу о серии подставных ДТП в качестве жертвы преступления. Процесс пришлось отложить из-за неявки ответчика, однако потерпевший также не явился на заседание.

Судья пытался дозвониться пенсионеру, но безуспешно. Кроме того, никто о пропаже человека в местную полицию не заявлял.

Тело свидетеля нашли только спустя три дня, когда одни из охранников проявил интерес к закрытой кабинке в туалете здания суда. Тело мужчины обнаружили в сидячем положении, судмедэкспертиза показала, что он скончался от сердечного приступа.

Как отмечается издание, запертая дверь этой кабинки не вызывала подозрений, так как ранее ее часто блокировали из-за прорыва трубы. Кроме того, 31 октября инстанция не работала из-за праздника – Дня Реформации. Теперь, уверяет таблоид, в суде возьмут за правило проводить обязательный осмотр общественных туалетов.

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