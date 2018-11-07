2018-11-07T03:38:06+03:00
Политика

Нацбанк Украины отозвал лицензию у “дочки” ВТБ

"БМ Банк" исключен из государственного реестра банков страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Нацбанк УкраиныНацбанк УкраиныФото: СОЦСЕТИ
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У украинского “БМ Банка”, который принадлежит российской финансовой группе ВТБ, Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Решение принято правлением регулятора во вторник, 6 ноября. Такде НБУ исключил “БМ Банк” из государственного реестра банков.

“Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - поясняется в заявлении регулятора на официальном сайте.

В марте 2017 на Украине был принят закон "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", которая позволяет проводить процедуру добровольного прекращения банковской деятельности. С этим же законом связан отзыв лицензии.

Акционеры АО "БМ Банк" приняли решение о прекратить работу банка с сохранением юридического лица еще 19 марта. Теперь банк в установленные сроки должен выполнить все установленные законом обязательства перед вкладчиками.

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