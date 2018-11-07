2018-11-07T04:45:29+03:00
В мире

В Лондоне арестовали жену экс-главы Международного банка Азербайджана

Замира Гаджиева потратила 16 млн в универмаге Harrods и купила недвижимость на 22 млн
Юлия ДИВЕЕВА
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Универмаг Harrods в ЛондонеУнивермаг Harrods в ЛондонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супруга бывшего президента Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева арестована в Лондоне по решению Магистратского суда. В отношении женщины начато расследование происхождения источников ее богатства, и ей грозит экстрадиция.

Как передает сайт британской телекомпании ВВС, 55-летняя Гаджиева стала первой иностранкой, от которой Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью (NCA) потребовало раскрыть источники богатства. Ее задержали на прошлой неделе и предъявили обвинения в незаконном присвоении средств.

Азербайджанка заинтересовала британские власти своими масштабными тратами. Они хотят знать, на какие средства она приобрела в столице королевства недвижимость на общую сумму в 22 миллиона фунтов стерлингов (28,5 миллиона долларов). Кроме того, правоохранители установили, что Гаджиева за последние 10 лет потратила в универмаге Harrods около 16 миллионов фунтов, то есть по четыре тысячи фунтов в день.

Обвинение настояло на аресте супруги банкира и содержании под стражей, поскольку боялось ее бегства из страны. Адвокаты женщины заверяли, что их клиентка не уедет из Британии, где находятся ее дети. Судья разрешил домашний арест и отпустил под залог в 500 миллионов фунтов.

Однако обвинение это решение судьи обжаловало и Гаджиева находится под стражей.

Ее муж - Джахангир Гаджиев занимал пост главы Международного банка Азербайджана в 2001-2015 годах. В октябре 2016 он был осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве.

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