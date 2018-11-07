2018-11-07T19:04:05+03:00
В мире

Посольство РФ в Париже потребовало от Монако разъяснений по делу Рыболовлева

Адвокаты российского бизнесмена пока не обращались за помощью в дипмиссию РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание посольства России в ПарижеЗдание посольства России в ПарижеФото: СОЦСЕТИ
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Российское посольство во Франции обратилось к властям Монако с требованием дать разъяснения по поводу задержания российского миллиардера Дмитрия Рыбололева. Об этом сообщил глава пресс-службы российской дипмиссии, советник Сергей Паринов.

"Пока никакой официальной информации от властей княжества, равно как обращений от Дмитрия Рыболовлева или его адвокатов в российское посольство и консульские учреждения не поступало", - отметил дипломат.

Как поясняет ТАСС, интересы россиян в княжестве Монако представляет посольство РФ в Парже.

Как писал сайт kp.ru, 6 ноября Дмитрий Рыболовлев был задержан властями Монако в рамках расследования дела о коррупции и «торговли влиянием».В доме владельца футбольного клуба «Монако» прошли обыски. Бизнесмена оставили под стражей вместе с другими фигурантами дела. Есть версии, что проблемы предпринимателя связаны с его претензиями к арт-дилеру Иву Бувье и аукционному дому Sothebys.

Рыболовлев известен как фактический владелец «Уралкалия» в 1990-2000-х годах, с 2011 года - основной владелец футбольного клуба «Монако». По версии журнала Forbes, входит в двадцатку богатейших бизнесменов России.

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