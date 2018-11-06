Le Monde: Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан властями Монако
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан властями Монако в рамках расследования дела о коррупции и «торговли влиянием».
Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники в прокуратуре княжества. По данным издания, в доме владельца футбольного клуба «Монако» прошли обыски, по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей, как и некоторые другие фигуранты дела.
Известно, что расследование также затрагивает и бывшего министра юстиции Монако Филиппе Нармино, которого уже задерживали в сентябре 2017 года. Тогда громкий скандал в правоохранительной системе княжества вызвал немалую обеспокоенность властей Монако.
Дмитрий Рыболовлев известен как фактический владелец «Уралкалия» в 1990-2000-х годах, с 2011 года - основной владелец футбольного клуба «Монако». По версии журнала Forbes, входит в двадцатку богатейших бизнесменов России.
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