Погода в Москве на 7 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла

7 Нояб. 07:23 2018-11-07T07:23:19+03:00

В среду в Москве дождя не ожидается Фото: Евгения ГУСЕВА

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 7 ноября 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на среду, 7 ноября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +5 до +7 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

В ночь на четверг, 8 ноября, возможны слабые осадки. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — от 5 до 7 градусов. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки, ветер юго-западный, западный, 2-7 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 9 ноября, температура воздуха составит 1...3 градуса тепла, облачно. Днем — от 4 до 6 градусов выше нуля, облачно, местами слабые осадки. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, прошедшие праздничные выходные в российской столице были довольно теплыми, днем температура воздуха достигала до 10 градусов тепла. На этой неделе в Москве будет немного прохладнее.