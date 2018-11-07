2018-11-07T08:17:13+03:00
Общество

“Ъ”: Долги по ЖКХ могут поручить взыскивать коллекторам

Сейчас коллекторам отдают не более 5% от общей задолженности населения по коммунальным услугам
Юлия ДИВЕЕВА
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Долги по ЖКХ могут передать коллекторамДолги по ЖКХ могут передать коллекторамФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Коллекторы предлагают компаниями, предоставляющим коммунальные услуги, передать им должников для взыскания с них оплаты по счетам. В "Мосэнерго" и "Росводоканале" этим предложением заинтересовались, пишет газета “Коммерсант”.

"ГК "Росводоканал" на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам, входящим в реестр ФССП, а с недавнего времени начал сотрудничать на этапах судебного и исполнительного производства с коллекторскими агентствами и юридическими компаниями", - отмечает издание.

В "Мосэнерго" рассказали, что более 90% долгов подтверждено судебными решениями, вступившими в законную силу. Компания применяет ограничения и отключения коммунальных услуг в качестве крайних мер воздействия . Оба поставщика коммунальных услуг намерены в дальнейшем передавать коллекторам больше просроченных задолженностей.

Сейчас в работу коллекторам отдают не более 5% от общей задолженности населения по коммуналке. Эксперты отмечают низкую эффективность ив через суд удается вернуть 15–20% долгов.

Руководитель комитета "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Виктор Семендуев считает, что вовлечение коллекторов в сбор долгов по ЖКХ может вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли к вмешательству в подобные вопросы профессиональных взыскателей. Поэтому ассоциация разработает для коммунальных компаний стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств.

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