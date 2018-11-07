Украинскую армию с 2014 года самовольно покинули более 33 тысяч военнослужащих

7 Нояб. 08:29 2018-11-07T08:29:01+03:00

Более 33 тысяч военнослужащих самовольно покинули украинскую армию с 2014 года Фото: REUTERS

В розыске также числится более 15 тысяч единиц оружия

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С 2014 года, когда украинские власти начали силовую операцию в Донбассе, войска самовольно оставили более 33 тысяч военнослужащих. Кроме того, в розыске числится свыше 15 тысяч единиц похищенного оружия, пишет газета "Известия" со ссылкой на осведомленные источники.

"С начала 2014 года по сентябрь 2018-го из украинской армии сбежали 33798 военнослужащих. В это число входят как самовольно оставившие свои части, так и дезертиры", - заявил один из источников.

По его словам, с января по сентябрь 2018 года задержали только 1 587 беглецов. Также вызывает опасение, что у многих из сбежавших военных могло остаться оружие.

"В розыске числится около 15 тыс. единиц оружия, похищенных из украинских вооруженных сил", - сообщил источник.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее сообщал, что Военные силы Украины (ВСУ) за четыре года потеряли более 15 тысяч единиц оружия, включая 7,6 тысячи автоматов, около 3 тысяч пистолетов, 2,2 тысячи винтовок и пулеметов, а также 2,26 тысячи гранатометов.