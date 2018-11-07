Bloomberg: Boeing предупредит авиакомпании об опасности срыва новых моделей 737 Max в пике

7 Нояб. 10:03 2018-11-07T10:03:03+03:00

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Компания Boeing предупредит авиакомпании об опасности срыва новых моделей 737 Max в крутое пике из-за ошибочных показателей системы контроля. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Это выяснилось по итогам предварительного расследования крушения самолета Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air 29 октября. Эксперты установили, что самолеты этой модели могут автоматически опускать нос вниз в случаях, когда возможен срыв потока. По словам источника, летчиков предупредят, как действовать при возникновении такой ситуации.

Напомним, 29 октября у побережья Западной Явы потерпел крушение Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air. Это произошло через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту самолета находились восемь членов экипажа и 181 пассажир, в том числе трое детей. Лайнер был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиаперевозчиком с августа.