Банк России отозвал лицензию у «Агросоюза» и Банка инноваций и развития
Приказом от 7 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Агросоюз" и Банка инноваций и развития.
Банк инноваций и развития является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября организация была на 286-м месте в банковской системе России.
"Банк инноваций и развития на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций", - говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что в течение последних 12 месяцев Центробанк шесть раз применял в отношении этого банка меры надзорного воздействия, среди которых — введение ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. В кредитную организацию назначена временная администрация.
Решение об отзыве лицензии у находящегося под санкциями США банка "Агросоюз" принято в связи с неисполнением организацией требований российского законодательства России и нормативных актов регулятора. В течение последнего года Центробанк 9 раз применял в отношении "Агросоюза" меры надзорного воздействия.