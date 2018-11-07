2018-11-07T10:22:18+03:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Агросоюза» и Банка инноваций и развития

Регулятор несколько раз применял в отношении кредитных организаций меры надзорного воздействия
Екатерина БОЛГОВА
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Банк России отозвал лицензию у московского банка «Агросоюза» и Банка инноваций и развитияБанк России отозвал лицензию у московского банка «Агросоюза» и Банка инноваций и развитияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Приказом от 7 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Агросоюз" и Банка инноваций и развития.

Банк инноваций и развития является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 октября организация была на 286-м месте в банковской системе России.

"Банк инноваций и развития на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в течение последних 12 месяцев Центробанк шесть раз применял в отношении этого банка меры надзорного воздействия, среди которых — введение ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. В кредитную организацию назначена временная администрация.

Решение об отзыве лицензии у находящегося под санкциями США банка "Агросоюз" принято в связи с неисполнением организацией требований российского законодательства России и нормативных актов регулятора. В течение последнего года Центробанк 9 раз применял в отношении "Агросоюза" меры надзорного воздействия.

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