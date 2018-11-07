Ученые уверяют, что кофе предотвращает развитие болезни Паркинсона
Оказывается развитие таких болезней, как Альцгеймера и Паркинсона не грозит любителям кофе. К такому выводу пришли канадские ученые из Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто.
Кто из нас не любит кофе по утрам? Чарующий аромат и крепость отлично бодрят после сна. И как приятно узнать, что кофе - это не только вкусно, но еще и полезно.
Проведенные канадскими специалистами исследования показали, что кофе спасает от слабоумия. Но положительно влияет на организм вовсе не кофеин, а вещества, которые образуются при темной обжарке кофейных зерен - так называемые, антиоксиданты фенилинданы. Именно они препятствуют образованию амилоидных бляшек и продлевают человеку память до преклонного возраста. Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на издание ScienceDaily.
Выходит, кофе не только бодрит. К слову, кофе еще и эффективное средство для укрепления сердечно-сосудистой системы, обогащения клеток кислородом, и даже снижает воспаление в тканях.
Сайт kp.ru рассказывал, что одних кофе бодрит, а других наоборот, заставляет засыпать.