Ученые уверяют, что кофе предотвращает развитие болезни Паркинсона

7 Нояб. 14:16 2018-11-07T14:16:53+03:00

Кофе не только бодрит, но и приносит пользу организму Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Канадские исследователи пришли к выводу, что кофе не только бодрит, но и блокирует слабоумие

Изменить размер текста: A A

Оказывается развитие таких болезней, как Альцгеймера и Паркинсона не грозит любителям кофе. К такому выводу пришли канадские ученые из Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто.

Кто из нас не любит кофе по утрам? Чарующий аромат и крепость отлично бодрят после сна. И как приятно узнать, что кофе - это не только вкусно, но еще и полезно.

Проведенные канадскими специалистами исследования показали, что кофе спасает от слабоумия. Но положительно влияет на организм вовсе не кофеин, а вещества, которые образуются при темной обжарке кофейных зерен - так называемые, антиоксиданты фенилинданы. Именно они препятствуют образованию амилоидных бляшек и продлевают человеку память до преклонного возраста. Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на издание ScienceDaily.

Выходит, кофе не только бодрит. К слову, кофе еще и эффективное средство для укрепления сердечно-сосудистой системы, обогащения клеток кислородом, и даже снижает воспаление в тканях.

Сайт kp.ru рассказывал, что одних кофе бодрит, а других наоборот, заставляет засыпать.