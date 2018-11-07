2018-11-07T14:16:53+03:00
Здоровье

Ученые уверяют, что кофе предотвращает развитие болезни Паркинсона

Канадские исследователи пришли к выводу, что кофе не только бодрит, но и блокирует слабоумие
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments8
Кофе не только бодрит, но и приносит пользу организмуКофе не только бодрит, но и приносит пользу организмуФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Оказывается развитие таких болезней, как Альцгеймера и Паркинсона не грозит любителям кофе. К такому выводу пришли канадские ученые из Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто.

Кто из нас не любит кофе по утрам? Чарующий аромат и крепость отлично бодрят после сна. И как приятно узнать, что кофе - это не только вкусно, но еще и полезно.

Проведенные канадскими специалистами исследования показали, что кофе спасает от слабоумия. Но положительно влияет на организм вовсе не кофеин, а вещества, которые образуются при темной обжарке кофейных зерен - так называемые, антиоксиданты фенилинданы. Именно они препятствуют образованию амилоидных бляшек и продлевают человеку память до преклонного возраста. Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на издание ScienceDaily.

Выходит, кофе не только бодрит. К слову, кофе еще и эффективное средство для укрепления сердечно-сосудистой системы, обогащения клеток кислородом, и даже снижает воспаление в тканях.

Сайт kp.ru рассказывал, что одних кофе бодрит, а других наоборот, заставляет засыпать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работа интерната академии ФК «Спартак» приостановлена по решению суда
Арестован подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк
ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по сектору Газа
Китайский истребитель пятого поколения J-20 сняли на видео
Ученые признали рыбий жир эффективным средством против инсультов и инфарктов
Трамп раскритиковал траты США на оборону других стран
Российские военные доставили в Сирию две тонны продовольствия
Столтенберг: НАТО не планируют размещать ядерное оружие в Европе
Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы
Глава МИД Венгрии высказался за восстановление экономического сотрудничества России и ЕС
Песков: Кремль с пониманием относится к выборам в ЛНР и ДНР
Владимир Путин подписал закон, разрешающий депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям