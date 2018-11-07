Могерини считает, что санкции против России сохранятся

7 Нояб. 14:24 2018-11-07T14:24:12+03:00

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая в среду, 7 ноября, перед студентами университета в Монреале, выразила мнение, что санкции против РФ из-за ситуации на Украине сохранятся.

«Я думаю, что это (санкционная политика) продолжится, потому что в Европе есть ясное понимание факта, что изменение границ силой - это табу, и это должно остаться табу, иначе мы вернемся на два века назад», - приводит слова Могерини официальный сайт Еврокомиссии.

Между тем, как подчеркнула верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, отношения между странами ЕС и Россией не ограничиваются только санкциями. «У нас есть сферы во внешней политике, где мы сотрудничаем с РФ, я упоминала иранскую ядерную сделку, по политике на Ближнем Востоке, в Арктике», - сказала Федерика Могерини.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, отношения России и Запада резко ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Еще в 2014 году многие западные страны, обвинив Москву в якобы вмешательстве в дела незалежной, начали вводить против РФ санкции.