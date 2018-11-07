2018-11-07T14:33:02+03:00
Политика

КНДР и Южная Корея обменяются друг с другом информацие об инфекционных заболеваниях

Страны договорились сотрудничать друг с другом в сфере здравоохранения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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КНДР и Южная Корея обменяются друг с другом информацие об инфекционных заболеванияхКНДР и Южная Корея обменяются друг с другом информацие об инфекционных заболеванияхФото: REUTERS
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Южная и Северная Корея обменяются информацией об инфекционных заболеваниях до конца текущего года. Страны договорились между собой направить все силы на предотвращение распространения инфекций на территориях обеих стран.

Первая за 11 лет встреча представителей двух стран состоялась в приграничном городе Кэсон в КНДР в офисе совместного координационного бюро.

Юг и Север договорились обменяться информацией по проникновению и распространению инфекционных заболеваний и обсудить меры реагирования, а также выработать необходимые меры, в том числе в области технического сотрудничества,- комментируют представители обеих стран.

Сеул и Пхеньян будут, в частности, регулярно обмениваться информацией о случаях заболевания людей туберкулезом и малярией на территории двух стран.

Через координационное бюро в Кэсоне сотрудничающие стороны договорились продолжать регулярные контакты для решения острых проблем в области здравоохранения.

Со стороны Южной Кореи в встрече принимали участие три человека во главе с заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Квон Док Чхолем. Пхеньян также представил троих делегатов во главе с директором Государственного центра санитарного контроля министерства здравоохранения КНДР Пак Мен Су, сообщает «РИА Новости».

Чуть раньше, на сентябрьском саммите двух корейских государств в Пхеньяне было принято решения о проведений переговоров в медицинской сфере. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в дальнейшем развивать диалог в самых широких сферах от обороны до культуры и спорта.

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