Россия потребовала обсудить в СБ ООН санкции против Пхеньяна

7 Нояб. 23:42 2018-11-07T23:42:59+03:00

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Россия действительно запросила обсуждение темы северокорейских санкций в ходе завтрашних консультаций СБ ООН в разделе разное. Информацию об этом подтвердил «КП» пресс-атташе нашей миссии при Объединенных Нациях Федор Стржижовский.

Обсуждение пройдет в закрытом формате.

Впервые санкции против КНДР были введены в 2006 году, после первого успешного испытания КНДР собственного ядерного оружия. Резолюция Совета Безопасности ООН 1718 потребовала тогда от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретила экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также и предметов роскоши. Впоследствии санкции неоднократно ужесточались.