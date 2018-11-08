Болельщики ЦСКА во время матча с «Ромой» в «Лужниках» устроили дымовую завесу на поле
Во время прошедшего накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянской командой «Рома» болельщики российского клуба устроили дымовую завесу на поле столичного стадиона «Лужники».
Фанаты красно-синих на трибунах жгли файеры и символику соперников своего любимого клуба, запускали петарды. Этим они сильно мешали футболистам играть: к концу встречи поле просто заволокло дымом.
Фанаты ЦСКА жгли на трибунах файерыФото: REUTERS
Фото: REUTERS
А перед матчем с «Ромой» несколько десятков фанатов московского клуба пытались затеять массовую драку с итальянскими болельщиками. Правда, как рассказали в правоохранительных органах столицы, она не применяли «никаких предметов, которые можно использовать как оружие», а римляне «уклонились от участия в драке и более-менее организованно отошли в отель, где проживают во время пребывания в Москве». Нескольких особенно агрессивных российских фанатов задержала полиция, передает ТАСС.
В конце матча над полем возникло задымлениеФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Встреча ЦСКА с «Ромой» на стадионе «Лужники» завершилась победой гостей со счетом 2:1.