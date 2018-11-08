Болельщики ЦСКА во время матча с «Ромой» в «Лужниках» устроили дымовую завесу на поле

СЕГОДНЯ 01:29 2018-11-08T01:29:08+03:00

Болельщики ЦСКА во время матча с «Ромой» жгли на трибунах файеры Фото: REUTERS

А перед встречей с итальянцами нескольких фанатов российского клуба задержала полиция за попытку подраться с болельщиками соперника [фото]

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Во время прошедшего накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянской командой «Рома» болельщики российского клуба устроили дымовую завесу на поле столичного стадиона «Лужники».

Фанаты красно-синих на трибунах жгли файеры и символику соперников своего любимого клуба, запускали петарды. Этим они сильно мешали футболистам играть: к концу встречи поле просто заволокло дымом.

Фанаты ЦСКА жгли на трибунах файерыФото: REUTERS

Фото: REUTERS

А перед матчем с «Ромой» несколько десятков фанатов московского клуба пытались затеять массовую драку с итальянскими болельщиками. Правда, как рассказали в правоохранительных органах столицы, она не применяли «никаких предметов, которые можно использовать как оружие», а римляне «уклонились от участия в драке и более-менее организованно отошли в отель, где проживают во время пребывания в Москве». Нескольких особенно агрессивных российских фанатов задержала полиция, передает ТАСС.

В конце матча над полем возникло задымлениеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Встреча ЦСКА с «Ромой» на стадионе «Лужники» завершилась победой гостей со счетом 2:1.