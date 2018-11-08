2018-11-08T02:00:43+03:00
Общество

Умер французский композитор Франсис Ле, автор музыки к фильму «История любви»

Песни на мелодии Франсиса Ле пели Эдит Пиаф, Мирей Матье, Ив Монтан, Фрэнк Синатра и многие другие звезды мировой сцены
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В среду, 7 ноября, на 87-м году жизни умер знаменитый французский композитор Франсис Ле, лауреат премии «Оскар» за музыку к фильму «История любви».

«С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой из фильмов «Мужчина и женщина» и «История любви». Мои мысли с его семьей и близкими», - написал на своей странице в Twitter мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

СПРАВКА «КП»

Французский композитор и исполнитель Франсис Ле (Francis Lai) родился 26 апреля 1932 года. Свою музыкальную карьеру он начинал как аккомпаниатор эстрадных певцов, в том числе Эдит Пиаф.

Славу композитора приобрел в начале 60-х годов прошлого века, в 1967-м номинировался на «Золотой глобус» за музыку к кинофильму «Мужчина и женщина» (режиссёр Клод Лелуш), а в 1970-м получил «Оскара» за мелодии, прозвучавшие в американском фильме «История любви» Артура Хиллера. Его песни пели такие звезды, как Эдит Пиаф, Мирей Матье, Ив Монтан, Фрэнк Синатра и многие другие.

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