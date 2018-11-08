На Кипре умерла 67-летняя туристка из России

8 Нояб. 03:29 2018-11-08T03:41:43+03:00

Российскую туристку в бессознательном состоянии обнаружили в прибрежных водах недалеко от города Пафос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщину без сознания нашли в воде и доставили в госпиталь Пафоса, где врачи констатировали ее смерть

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На Кипре умерла 67-летняя отдыхающая из России, сообщает местное издание Cyprus Mail со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщину обнаружили в море без сознания возле населенного пункта Киссонерга другие туристы, купальщицу тут же извлекли из воды и перевезли вы центральный госпиталь города Пафос, где врачи констатировали ее смерть. Причины гибели немолодой россиянки не указываются. В полиции сказали, что отчего она умерла, станет понятно после вскрытия. Имя женщины пока не называют. Начато расследование гибели иностранки.

Между тем, в российском посольстве на Кипре уже проинформированы о произошедшем. Сейчас сотрудники консульского отдела находятся в контакте с местной полицией и занимаются поиском родственников погибшей гражданки России, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, совсем недавно, 20 октября, на Кипре погибла супружеская пара из России – 58-летний мужчина и его 48-летняя жена. Арендованный ими автомобиль сорвался со скалы и упал с обрыва высотой 30 метров на скалистом побережье в национальном парке Акамас.