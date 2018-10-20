2018-10-20T23:59:54+03:00
Происшествия

В аварии на Кипре погибли супруги из России

Арендованный ими автомобиль сорвался со скалы в национальном парке Акамас
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Трагедия произошла в национальном парке Акамас на КипреТрагедия произошла в национальном парке Акамас на КипреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 20 октября, на Кипре погибли два туриста из России – супружеская пара. Арендованный ими автомобиль сорвался со скалы и упал с обрыва высотой 30 метров на скалистом побережье в национальном парке Акамас, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, жертвами аварии стали 58-летний мужчина и его 48-летняя жена. Имена супругов не называются. Известно, что они прибыли в Пафос на отдых 10 октября на две недели, и должны были уехать 24 октября.

О падении машины с обрыва полиции сообщили случайные прохожие, ставшие очевидцами трагедии. Спасатели извлекли российских туристов из воды и доставили в одну из городских больниц, где медики подтвердили их смерть.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в августе на Кипре скончалась россиянка, которая приехала с дочерью в Пафос отдыхать. 44-летняя женщина легла спать и не проснулась. Утром ее тело обнаружили в гостиничном номере.

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