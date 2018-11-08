2018-11-08T07:21:12+03:00
В мире

Трюдо извинился за «позор» Канады – отказ принять еврейских беженцев из нацистской Германии

События, о которых говорил канадский премьер, происходили в 1939 году
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Канады Джастин ТрюдоПремьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: REUTERS
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В среду, 7 ноября, канадский премьер Джастин Трюдо принес извинения за отказ своей страны в годы Второй мировой войны принять евреев, бежавших из нацистской Германии. Он назвал этот исторический факт «позором» Канады.

«Сегодня я пришел в Палату общин, чтобы принести запоздалые извинения еврейским беженцам, которых не пустила Канада. Мы извиняемся как перед теми 907 евреями, находившимся тогда на борту корабля «Сент-Луис», как и перед их семьями», - приводит слова премьер-министра сайт канадского правительства.

Джастин Трюдо отметил, что, принося эти извинения, он «искренне надеется, что мы сможем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории и обеспечить то, чтобы этот урок никогда не был забыт».

«Антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этой стране или где-либо в мире», - добавил он.

События, о которых вел речь Трюдо, произошли в июне 1939 года, когда Канада вслед за властями США, Кубы и еще нескольких стран Южной Америки отказалась предоставить убежище пассажирам корабля «Сент-Луис» с еврейскими беженцами из Германии. Судно вернулось в Европу, где часть беглецов приняли Бельгия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Однако 500 евреям пришлось вернуться в нацистскую Германию, и 254 из них погибли в концентрационных лагерях.

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