Французский историк в статье для Atlantico призвал поблагодарить Россию за победы в мировых войнах
В статье для издания Atlantico французский историк Эдуар Юссон раскритиковал заявления президента страны Эммануэля Макрона, который "объявил Россию врагом".
Напомним, в преддверии столетия окончания Первой мировой войны французский лидер сказал о необходимости создания "настоящей европейской армии" для противостояния России, Китаю и США.
Юссон обратил внимание, что Макрон объявил об этом в городе Верден, где был один из самых кровопролитных боев Первой мировой войны, что, по мнению историка, "приводит в изумление". При этом власти Франции ранее объявляли, что все мероприятия будут носить мирный характер.
Специалист считает, что какими бы ни были вопросы к современной России, армия заслуживает благодарности за "героическую борьбу и огромные потери" в 1914 году.
"Не пришло ли время отдать дань 1,8 миллиона убитых российских военных?" — спрашивает Юссон.
Он напомнил, что во время Первой мировой войны Россия потеряла "при защите свободы Европы" пять миллионов убитых, а во время Второй мировой войны - более 27 миллионов убитых.
"Без согласия с Россией, как можно всерьёз рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией? Как можно в 2018 году всерьёз намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?" — пишет автор, критикуя заявление Макрона.