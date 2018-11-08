Французский историк в статье для Atlantico призвал поблагодарить Россию за победы в мировых войнах

8 Нояб. 07:43 2018-11-08T07:43:01+03:00

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В статье для издания Atlantico французский историк Эдуар Юссон раскритиковал заявления президента страны Эммануэля Макрона, который "объявил Россию врагом".

Напомним, в преддверии столетия окончания Первой мировой войны французский лидер сказал о необходимости создания "настоящей европейской армии" для противостояния России, Китаю и США.

Юссон обратил внимание, что Макрон объявил об этом в городе Верден, где был один из самых кровопролитных боев Первой мировой войны, что, по мнению историка, "приводит в изумление". При этом власти Франции ранее объявляли, что все мероприятия будут носить мирный характер.

Специалист считает, что какими бы ни были вопросы к современной России, армия заслуживает благодарности за "героическую борьбу и огромные потери" в 1914 году.

"Не пришло ли время отдать дань 1,8 миллиона убитых российских военных?" — спрашивает Юссон.

Он напомнил, что во время Первой мировой войны Россия потеряла "при защите свободы Европы" пять миллионов убитых, а во время Второй мировой войны - более 27 миллионов убитых.

"Без согласия с Россией, как можно всерьёз рассуждать об уравновешивании европейского континента с Азией? Как можно в 2018 году всерьёз намереваться победить исламизм и его ополченцев без тесного сотрудничества с Москвой?" — пишет автор, критикуя заявление Макрона.