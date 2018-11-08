2018-11-08T10:29:53+03:00
Общество

Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых отбывающий срок по делу о массовом убийстве позирует с мобильным телефоном в руках, а также ест крабов, шашлык и икру
Екатерина БОЛГОВА
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Член банды Цапков Вячеслав ЦеповязЧлен банды Цапков Вячеслав ЦеповязФото: Николай ХИЖНЯК
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В штрафной изолятор колонии перевели Вячеслава Цеповяза, который был осужден на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Об этом рассказала глава общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.

"Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок. Осужденный может до одного месяца находиться в ШИЗО", — сказала Охотникова.

Она отметила, что представители общественной наблюдательной комиссии отправится в колонию вместе с прокуратурой.

Напомним, ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, находящийся в колонии в Амурской области, ест крабов, шашлык и икру, а также позирует с мобильным телефоном. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что такие инциденты должны привлекать интерес ведомств, ответственных за систему исполнения наказаний.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверку деятельности сотрудников колонии, ход которой проконтролирует центральный аппарат СК.

В УФСИН по Приамурью сообщили, что изображения были сделаны в 2015 году.

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