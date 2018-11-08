Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему Европа «в шоке» от Украины

8 Нояб. 11:30 2018-11-08T12:34:14+03:00

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Европейцы «в шоке» от того, что происходит на Украине. Ранее с таким заявлением выступили депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Известный украинский политик и общественный деятель, экс-депутат Рады Вадим Олейник прокомментировал ситуацию и добавил, что Европа начинает прозревать и понимать, что на самом деле творится на Украине.

«Давайте все-таки исходить из того, что пока еще не вся Европа в шоке. Та Европа, которая причастна к государственному перевороту на Украине, — пока еще в тихом шоке», - отметил Олейник.

При этом он добавил, что по-настоящему в ужасе от коррупции, отсутствия свободы слова и других нарушений, та часть Европы, которая переворот не поддерживала. По мнению Олейника, политические силы в ЕС начинают говорить о происходящем на Украине открыто. Более того, количество таких сил и политический партий стабильно растет. И происходит это оттого, что через санкции европейцы на себе начинают ощущать действие украинского кризиса, пишет ФАН.