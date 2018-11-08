Крым назвал украинский закон о границе бредовым
Глава парламентского комитета республики Крым по саноторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк высказал своё мнение по поводу принятия нового закона о границе на Украине.
"Все это очередная бредовая попытка киевских властей помешать развитию туризма в Крыму и блокировать туристический поток. Киевские власти просто завидуют колоссальному успеху российского Крыма. Но все их попытки обречены на провал. Этим законом к нам туристический поток они не сократят, а вот к себе однозначно. Туристы, в том числе из России, раньше ездили в Киев и Одессу, а теперь вряд ли кто захочет ехать в столь враждебную стану. Их все это насторожит и развернет", — прокомментировал Черняк изданию РИА Новости.
Черняк назвал закон «маразмом» и высказал предположение, что вскоре Украина вообще запретит своим гражданам ездить в Россию и Крым.
Напомним, что накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы. Его действие будет распространяться в том числе на Крым.
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