Крым назвал украинский закон о границе бредовым

8 Нояб. 11:40 2018-11-08T11:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава парламентского комитета республики Крым по саноторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк высказал своё мнение по поводу принятия нового закона о границе на Украине.

"Все это очередная бредовая попытка киевских властей помешать развитию туризма в Крыму и блокировать туристический поток. Киевские власти просто завидуют колоссальному успеху российского Крыма. Но все их попытки обречены на провал. Этим законом к нам туристический поток они не сократят, а вот к себе однозначно. Туристы, в том числе из России, раньше ездили в Киев и Одессу, а теперь вряд ли кто захочет ехать в столь враждебную стану. Их все это насторожит и развернет", — прокомментировал Черняк изданию РИА Новости.

Черняк назвал закон «маразмом» и высказал предположение, что вскоре Украина вообще запретит своим гражданам ездить в Россию и Крым.

Напомним, что накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы. Его действие будет распространяться в том числе на Крым.