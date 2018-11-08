Студентка из Киева обвинила высокопоставленного чиновника в угрозах и домогательствах

8 Нояб. 11:51 2018-11-08T11:52:07+03:00

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В соцсетях некая девушка по имени Наталья Бурейко, представившаяся студенткой из Киева, выставила на всеобщее обозрение свою личную переписку с мужчиной. Сделала это не случайно, а специально.

Девушка рассказала, что познакомилась в сети с высокопоставленным чиновником, который после недолгой переписки предложил ей интим. На отказ стал угрожать и прислал в «подарок» коробку с куриными лапками.

По словам киевлянки, мужчина представился заместителем главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александром Варченко. Солидный, привлекательный и поначалу он был даже очень галантным. Засыпал студентку комплиментами, присылал открытки. Потом вдруг манера общения резко сменилась, и мужчина стал настаивать на интимной близости.

«Вы знаете, я хотела бы прекратить наше общение», - отрезала девушка, но в ответ получила: «Ты не поняла, это не вопрос! Ты в моей власти, и будешь делать что я скажу и когда я скажу», демонстрирует переписку Наталья на своей странице на Facebook.

А когда он прислал ей страшный подарок с явным намеком, девушка и решила опубликовать переписку с просьбой о помощи. При этом Бурейко уверяет, что ухажер каким-то образом узнал ее телефон и адрес, и даже место жительство.

Кстати, подписчики Наталь сомневаются в правдивости истории. Александром зовут супруга первого заместителя главы Госбюро расследований Ольги Варченко.

Некоторые украинцы полагают, что этот вброс сделали специально, чтобы скомпрометировать власти, сообщает телеканал "360".