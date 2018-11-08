Лавров подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

8 Нояб. 12:31 2018-11-08T12:32:10+03:00

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Буэнос-Айресе Фото: REUTERS

Президенты России и США официально встретятся в Аргентине

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Владимир Путин и Дональд Трамп проведут рабочую встречу на саммите Большой двадцатки. Информацию о российско-американских переговорах подтвердил глава МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон уже публично подтвердили подготовку к встрече.

«Такая договоренность (о встрече Путина и Трампа в Аргентине) существует. Я не имею другой информации, Москва и Вашингтон это публично подтвердили», - пояснил министр.

Напомним, что ранее встреча президентов России и США была запланирована на 11 ноября. Политикам предстояло посетить Париж в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Однако переговоры были отменены по просьбе Макрона, который не захотел отвлекать внимание от торжественных событий.

Отметим, что аргентинский саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе.