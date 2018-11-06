Формат встречи Путина и Трампа в Париже изменят по просьбе Макрона

6 Нояб. 12:48 2018-11-06T12:48:11+03:00

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: REUTERS

По данным СМИ, Макрон был обеспокоен тем, что переговоры Москвы и Вашингтона может отвлечь внимание от мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

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Формат встречи президента РФ Владимира Путина и его американского лидера Дональда Трампа в Париже поменяют, учитывая просьбу президента Франции Эммануэля Макрона.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, Макрона беспокоило то, что встреча лидеров России и США отвлечет внимание от мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

"Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи", — сказал собеседник издания.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об изменении формата переговоров Путина и Трампа. По словам представителя Кремля, встреча двух президентов пройдет "на ногах" из-за формата событий.

Напомним, в июле этого года в Хельсинки состоялись первые двусторонние переговоры Путина и Трампа, ранее они встречались только на международных мероприятиях.