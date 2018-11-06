Формат встречи Путина и Трампа в Париже изменят по просьбе Макрона
Формат встречи президента РФ Владимира Путина и его американского лидера Дональда Трампа в Париже поменяют, учитывая просьбу президента Франции Эммануэля Макрона.
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, Макрона беспокоило то, что встреча лидеров России и США отвлечет внимание от мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
"Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи", — сказал собеседник издания.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об изменении формата переговоров Путина и Трампа. По словам представителя Кремля, встреча двух президентов пройдет "на ногах" из-за формата событий.
Напомним, в июле этого года в Хельсинки состоялись первые двусторонние переговоры Путина и Трампа, ранее они встречались только на международных мероприятиях.