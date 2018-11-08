Пассажиров аварийного Ан-2 эвакуировали в Архангельск
Одиннадцать пассажиров потерпевшего аварию Ан-2 доставили в Архангельск. Эвакуация прошла на вертолете Ми-8.
«В 12:45 на месте происшествия на борт подняты 11 пассажиров, возвращаются в аэропорт «Талаги», экипаж самолета остаётся пока на месте. В 13:15 борт приземлился», - сообщили kp.ru в экстренных службах.
Напомним, что утром 8 ноября самолет Ан-2 «Архангельск — Мезень» с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в 50 километрах от Архангельска. На борту находился восьмимесячный малыш.
На место происшествия незамедлительно вылетели спасатели и силовики. В результате происшествия никто не погиб. Один человек получил вывих кисти руки.
Причиной аварийной ситуации могло стать обледенение. Об этом ранее сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.
"Предварительной причиной жесткой посадки стало обледенение. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Пострадавших людей, к счастью, нет", - пояснили в ведомстве.
На данный момент все обстоятельства аварии выясняются. Идет осмотр места происшествия.