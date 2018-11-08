Бренд одежды "Diesel" бойкотируют из-за нецензурных надписей на куртке

8 Нояб. 14:47 2018-11-08T14:47:19+03:00

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Знаменитый итальянский бренд Diesel на днях представил миру скандальную коллекцию одежды "Ha(u)te Couture" с нецензурными надписями. "Вишенкой на торте" оказалась куртка со словом faggot ("педик") на спине.

Задняя часть черного бомбера полностью покрыта белыми граффити с оскорбительным словом.

В новую коллекцию также вошли женские худи и футболки с надписями slut ("шлюха") и imposter ("самозванец").

Покупатели с негодованием восприняли скандальную коллекцию одежды и принялись бойкотировать бренд в социальных сетях. Пользователи называют дизйнеров гомофобами, а всю колекцию нарекли сексисткой и пропагандирующей ненависть в обществе.

Однако сами дизайнеры считают, что чем больше человек носит на себе одежду с оскорблениями, тем меньше он их принимает близко к сердцу. Спустя некоторое время оскорбительные комментарии вообще перестануть причинять боль людям, сообщает издание Metro.

Однако это еще больше разозлило поклонников моды.

- Это отвратительно. Что, оскорбительные слова теперь в моде? Нельзя допускать гомофобию!-возмущаются одни пользователи в соцсетях.

- Как же много на себя берет модный бренд! Я постоянный клиент Diesel и такое вижу впервые. Скажите мне, что это шутка!- критикуют бренд другие.

Однако новую куртку дизайнеры не собираются снимать с продажи. На сайте Diesel ее можно купить за 450 долларов.