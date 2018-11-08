2018-11-08T15:45:20+03:00
Политика

Командиры боевых кораблей будут каждый год проходить переэкзаменовку

Раньше сдавать экзамен приходилось раз в четыре года
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments5
Командиры боевых кораблей будут каждый год проходить переэкзаменовкуКомандиры боевых кораблей будут каждый год проходить переэкзаменовкуФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Командирам боевых судов и кораблей ужесточили требования к личной подготовке. Теперь знания руководства будут проверять раз в год во время экзамена. Раньше переэкзаменовку проводили один раз в четыре года.

Если же командир провалится во время проверки, то его немедленно отстранят от должности.

В Главкомате Военно-морского флота признались, что ужесточение – это требование времени. Сейчас возросла интенсивность мореплавания и знания командиров кораблей должны быть идеальными.

Первая экзаменационная сессия прошла на Балтийском флоте. Профессиональную квалификацию подтвердили командиры и старшие помощники кораблей первой линии — от базового тральщика до эскадренного миноносца.

Принимать экзамены будут специальные комиссии. Вопросы, которые войдут в проверку, затронут все сферы деятельности: от правил навигации и вооружения, систем устройства важнейших узлов до механизмов кораблей и судов ВМФ.

Пропустить экзамен можно будет только по уважительной причине – это плановый выход в море, пишет газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай и США готовятся возобновить торговые переговоры
Погода в Москве на 14 ноября 2018 года: в столице будет морозно и без осадков
Цена на нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель
Опрос: Россияне считают, что найти работу помогают знакомые и соцсети
Редкий розовый бриллиант ушел с молотка за рекордные $50 миллионов
Украинская певица Приходько обвинила Порошенко в «лживой и подлой игре»
Число погибших из-за лесного пожара в Калифорнии возросло до 44 человек
Вице-президент США пригрозил Китаю «холодной войной»
В УПЦ не понимают причины отказа Порошенко от встречи с епископами
Шеф Пентагона побывает на границе с Мексикой
«Голодающий депутат», месяц питавшийся на 3,5 тысячи рублей, подвел итоги своего эксперимента
Певица Гречка впервые призналась, что ее задели слова Земфиры о внешности и творчестве
Меланья Трамп потребовала уволить помощницу Болтона
Представитель вдовы Игоря Талькова: Мы хотим довести это дело до суда
Цена нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель
Столичные полицейские нашли двух детей, которых отец увез на угнанном такси
Сантьяго Солари стал главным тренером «Реала»
В России ответили на обвинения во взломе GPS во время учений НАТО
Адвокат Кокорина попросил Мосгорсуд отменить арест
Греф назвал идею об использовании невостребованных вкладов изобретением велосипеда
Норвегия заявила, что Россия глушила GPS во время учений НАТО
Мэр Москвы уволил главу управы района Кунцево
Козак: снижения цен на бензин не предвидится