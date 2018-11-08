8 Нояб. 15:45 2018-11-08T15:45:20+03:00

Командиры боевых кораблей будут каждый год проходить переэкзаменовку Фото: Александр ГЛУЗ

Раньше сдавать экзамен приходилось раз в четыре года

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Командирам боевых судов и кораблей ужесточили требования к личной подготовке. Теперь знания руководства будут проверять раз в год во время экзамена. Раньше переэкзаменовку проводили один раз в четыре года.

Если же командир провалится во время проверки, то его немедленно отстранят от должности.

В Главкомате Военно-морского флота признались, что ужесточение – это требование времени. Сейчас возросла интенсивность мореплавания и знания командиров кораблей должны быть идеальными.

Первая экзаменационная сессия прошла на Балтийском флоте. Профессиональную квалификацию подтвердили командиры и старшие помощники кораблей первой линии — от базового тральщика до эскадренного миноносца.

Принимать экзамены будут специальные комиссии. Вопросы, которые войдут в проверку, затронут все сферы деятельности: от правил навигации и вооружения, систем устройства важнейших узлов до механизмов кораблей и судов ВМФ.

Пропустить экзамен можно будет только по уважительной причине – это плановый выход в море, пишет газета «Известия».