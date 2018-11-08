2018-11-08T15:54:39+03:00
Экономика

Все специалисты Череповецкой ГРЭС будут трудоустроены

Остановка трех энергоблоков Череповецкой ГРЭС не повлияет на теплоснабжение поселка Кадуй
Лариса ТУРОВА
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По приказу Минэнерго с 1 января 2021 года будут выведены из эксплуатации первые три энергоблока Череповецкой ГРЭС. Это связано с отказом энергосистемы страны от угольной генерации. В результате без работы останутся 300 работников предприятия. Также будут остановлены мощности, снабжающие теплом весь поселок Кадуй.

Накануне Губернатор Олег Кувшинников встретился с работниками предприятия и разъяснил сложившуюся ситуацию. Глава региона заверил, что специалисты ГРЭС не останутся без работы и будут востребованы на других промышленных предприятиях области. Сейчас в областном банке вакансий 15 тысяч предложений. Треть из них в Череповецком и Кадуйском районах. Для тех специалистов, которые не смогут найти работу в области энергетики, будет организовано переобучение по другим специальностям. Для консультаций на предприятии развернут фронт-офис областного департамента труда и занятости населения.

Для теплоснабжения поселка Кадуй летом 2020 года построят газовую блочно-модульную котельную, которую присоединят к уже существующим сетям, поэтому кадуйчане не почувствуют никаких сбоев теплоснабжения в переходный отопительный сезон 2020-2021 годов.

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