Ученые создали гель для заживления ран без шрамов

8 Нояб. 17:28 2018-11-08T17:28:42+03:00

Исследователи уверены, что их продукт будут применять для лечения ран безопасным и эффективным способом Фото: Борис КУДРЯВОВ

На месте порезов и других повреждений он стимулирует рост кожи, а не рубцовой ткани

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Ученые из Китая создали гель на основе белка серицина, способный подавлять воспаления, стимулировать развитие новых сосудов, а главное – заживлять раны, не оставляя на их месте шрамов и рубцов.

Разработанный исследователями гель состоит из протеинов шелковых волокон, облученных ультрафиолетом – такая масса, по своим элементам очень схожа с нашим эпителием, хорошо прирастает к клеткам и не вызывает негативных реакций иммунной системы, организм воспринимает такой гель как часть нашего тела, просто дополняет белок нужными элементами и направляет к поврежденному месту стволовые клетки, «выращивая» обычный слой кожи вместо некрасивых шрамов.

Исследователи уверены, что их продукт будут применять для лечения ран безопасным и эффективным способом. Как сообщает телеканал 360, сейчас ученые тестируют препарат и готовят базу для его клинических испытаний.