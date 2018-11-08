Президент Франции оказался в центре скандала из-за призыва почтить союзника нацистов

8 Нояб. 18:10 2018-11-08T18:10:22+03:00

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Во Франции жестко раскритиковали президента Эммануэля Макрона. Поводом для скандала стали высказывания главы государства по поводу Анри-Филиппа Петена.

Во время выступления в городе Шарлевиль-Мезьер к 100-летию окончания первой мировой войны Макрон отметил важную роль Потена в исходе сражения. Об этом пишет The Washington Post.

Он назвал известного коллаборациониста Франции «великим солдатом» и призвал почтить его наравне с другими маршалами, несмотря на союзничество с нацистами во время Второй мировой войны.

Выступление президента породило волну критики. Из-за зреющего скандала имя Патена вычеркнули из списка участников Первой мировой войны, которых должны были вспомнить на церемонии в парижском Доме инвалидов.

Напомним, что после разгрома Франции во Второй мировой войне Петен возглавил коллаборационистское правительство. 24 октября 1940 года маршал лично встретился с Гитлером и пообещал ему полную поддержку.

После войны Анри-Филипп Петен был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях, за что приговорен к расстрелу, общественному бесчестию и конфискации имущества. Однако позже был помилован и остаток жизни провел в тюрьме на острове Йе.