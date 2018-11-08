В Совфеде пообещали, что Россия не оставит без ответа новые санкции США

8 Нояб. 21:57 2018-11-08T21:57:36+03:00

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В Совете Федерации прокомментировали новые американские санкции. В частности, член международного комитета верхней палаты российского парламента Олег Морозов заверил, что Москва отреагирует на очередные ограничения со стороны Вашингтона. При этом сенатор заметил, что торгово-экономические отношения между РФ и США «будут неизбежно сжиматься».

Также политик подчеркнул, что американские санкции «носят демонстративный характер» и «приобрели характер политической мести»: они вводятся не потому, что что-то происходит, а потому, что не происходит так, как хотят Соединенные Штаты.

«Отвечать будем. Без реакции такие действия оставлять нельзя. Тем более что по ситуации вокруг Крыма ничего принципиально нового не происходит. То есть санкции в значительной мере носят демонстративный характер», - сказал Морозов РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 8 ноября, США ввели санкции против трех физических и девяти юридических лиц из-за присоединения Крыма к России и ситуации на Донбассе.