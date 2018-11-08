2018-11-08T21:57:36+03:00
Политика

В Совфеде пообещали, что Россия не оставит без ответа новые санкции США

Как заметил сенатор Олег Морозов, торгово-экономические отношения между Москвой и Вашингтоном «будут неизбежно сжиматься»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments29
Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

В Совете Федерации прокомментировали новые американские санкции. В частности, член международного комитета верхней палаты российского парламента Олег Морозов заверил, что Москва отреагирует на очередные ограничения со стороны Вашингтона. При этом сенатор заметил, что торгово-экономические отношения между РФ и США «будут неизбежно сжиматься».

Также политик подчеркнул, что американские санкции «носят демонстративный характер» и «приобрели характер политической мести»: они вводятся не потому, что что-то происходит, а потому, что не происходит так, как хотят Соединенные Штаты.

«Отвечать будем. Без реакции такие действия оставлять нельзя. Тем более что по ситуации вокруг Крыма ничего принципиально нового не происходит. То есть санкции в значительной мере носят демонстративный характер», - сказал Морозов РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 8 ноября, США ввели санкции против трех физических и девяти юридических лиц из-за присоединения Крыма к России и ситуации на Донбассе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Регион получит от создания научно-образовательного центра синергетический эффект»
Кремль следит за ситуацией с ценами на нефтяном рынке
Турция потребовала от 83 стран выдачи 450 сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена
Союз мексиканских производителей текилы выразил недовольство намерениями Илона Маска производить напиток Teslaquila
Путин: вопросам материнства и воспитания в России уделяется приоритетное внимание
Путин отметил активную работу Москвы и Сеула по устранению ядерной проблемы КНДР
Один из пилотов разбившегося в Техасе самолета ВВС США погиб
Представитель ОНК Москвы прокомментировал нехватку мест в колониях для бывших правоохранителей
«Русские витязи» покажут в Бахрейне все способности новых Су-30СМ
Ле Пен выступила против заявлений Макрона о киберугрозе со стороны РФ
Ученые выявили новую опасность недосыпания
Путин 19 ноября встретится с Эрдоганом в Стамбуле
В России появится суперкомпьютер для создания систем вооружения
Министр кибербезопасности Японии заявил, что не умеет пользоваться компьютером
В КПРФ назвали «бредовой» и «провокационной» идею заменить тело Ленина в Мавзолее копией
Каждый второй житель Земли предрасположен к пищевой аллергии
В Италии начали продавать "жаренный воздух"
В Госдуме назвали бредом слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Дмитрий Песков прокомментировал нарастающую непредсказуемость США
Орешкин уверен в устойчивости экономики РФ, несмотря на возможные санкции США
Нурмагомедов представит читателям свою автобиографию, которую писал два года
Путин пригласил представителей АСЕАН на экономические форумы в России
Китай раскритиковал идею Макрона о создании общеевропейской армии
Миллер ответил на угрозы США заблокировать «Северный поток - 2»
Дочь Стэна Ли рассказала, что перед смертью отец успел создать своего последнего супергероя
Песков: РФ не делает «поворота на Восток», западные инвесторы по-прежнему важны
Экс-премьер Македонии попросил убежища в Венгрии