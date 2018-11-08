2018-11-08T21:39:18+03:00
В мире

США расширили санкции против России по Украине и Крыму

В американском Минфине уточнили, какие компании пополнили черный список
Дарья ИВАШКИНА
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США расширили санкции против России по Украине и КрымуСША расширили санкции против России по Украине и КрымуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 8 ноября, Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму. Как и ожидалось, американское финансовое ведомство пополнило черный список тремя физическими лицами и девятью организациями.

Как уточняется на сайте министерства финансов Соединенных Штатов, под ограничения попали такие санатории, как «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», компания «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия», а также министерство государственной безопасности Луганской народной республики (ЛНР).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг новые американские санкции анонсировал спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Дипломат заявил, что ограничительные меры коснутся тех физлиц и компаний, которые «либо поддержали российские проекты в Крыму, либо связаны с нарушениями прав человека».

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