Стала известна причина столкновения фрегата ВМС Норвегии с танкером

8 Нояб. 22:30 2018-11-08T22:30:10+03:00

В ближайшее время фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad может затонуть Фото: REUTERS

Кстати, после ЧП на нескольких месторождениях была приостановлена добыча нефти и газа

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Стала известна предполагаемая причина столкновения фрегата военно-морских сил (ВМС) Норвегии Helge Ingstad с греческим танкером Sola TS, которое произошло в четверг утром, 8 ноября в районе норвежского порта Берген.

Как выяснилось, боевой корабль шел с выключенным транспондером, и гигантское греческое судно, перевозившее 62,5 тысячи тонн нефти, просто его «не видело». Кроме того, удалось установить, что фрегат следовал наперерез курсу танкера.

Стоит отметить, что норвежские власти уже начали расследование. В частности, они хотят понять, почему суперсовременный боевой корабль, оснащенный новейшими системами поиска и отслеживания морских и воздушных целей, не заметил огромный танкер.

Кстати, после ЧП в Норвегии было решено приостановить добычу нефти и газа на нескольких месторождениях, пишет Norway Today.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, фрегат столкнулся с танкером в четверг утром, 8 ноября, в районе норвежского порта Берген. В тот момент один из самых современных военных кораблей Норвегии, оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», возвращался на базу с учений НАТО. В результате ЧП пострадали семь человек. Кроме того, на норвежском боевом корабле образовалась пробоина длиной более 10 метров.