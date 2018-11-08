2018-11-08T10:36:46+03:00
В мире

У побережья Норвегии столкнулись танкер и фрегат, пострадали семь человек

Сообщений об утечке нефти пока не было
Сакина НУРИЕВА
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У побережья Норвегии столкнулись танкер и фрегат, пострадали семь человекУ побережья Норвегии столкнулись танкер и фрегат, пострадали семь человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг у побережья Норвегии в в районе Хордаланна (в 50 км к северо-западу от Бергена) столкнулись танкер и фрегат. В результате инцидента пострадали семь человек, об этом сообщила газета «Verdens Gang».

Известно, что фрегат KNM Helge Ingstad и танкер Sola TS врезались, когда последний выходил из терминала Стуре.

По информации издания, фрегат KNM Helge Ingstad подрезал танкер Sola TS при выходе последнего из терминала Стуре в районе Хордаланна (в 50 км к северо-западу от Бергена). На борту фрегата было 137 человек, танкера - 25 человек.

Представитель спасательной службы Уле Якоб Хартвигсен сообщил, что пострадали семь человек. В район происшествия направлены пожарные, спасательные лодки и драйверы. Начата эвакуация.

В данный момент пострадавшие находятся на борту фрегата. Опасности, что судно затонет, нет. Об утечке нефти пока не сообщалось.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что у берегов Исландии получил повреждения Американский десантный корабль Gunston Hall.

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