РФ и Казахстан намерены создать предприятие по производству Ил-103

9 Нояб. 10:49 2018-11-09T10:49:39+03:00

К 2022 году осуществиться поставка первой серийной продукции

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Россия и Казахстан создадут совместное предприятие по производству легкого многоцелевого самолета Ил-103М. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Как заявил Рогозин, страны планируют организовать в 2019 году совместное предприятие, поставку первой серийной продукции намереваются осуществить в 2022 году.

В пресс-службе фирмы Ильюшина сообщили, что соответствующий договор о планах по созданию проекта международной промышленной кооперации подписали Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина и Казахстанский авиационный завод.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ в Казахстане. Глава государства встретится с президентами Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

На повестке дня саммита стоит обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала.