9 Нояб. 11:41 2018-11-09T11:41:17+03:00

В Мельбурне мужчина напал с ножом на людей, погиб один человек Фото: Скриншот с видео

Троих человек направили в больницу с ранениями [видео]

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В австралийском городе Мельбурн мужчина напал с ножом на прохожих. В результате инцидента погиб один человек, несколько людей пострадали. Об этом сообщила полиция штата Виктория на странице в Twitter.

Преступник врезался на машине в торговый центр на улице Суонстон-стрит, после чего автомобиль возгорелся. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, после чего преступник напал на прохожих и полицейских с ножом. Сообщается, что погиб по меньшей мере один человек, несколько людей получили ранения, троих из них направили в больницу.

Мужчина получил огнестрельное ранение во время задержания. В результате его госпитализировали в критическом состоянии.

Мужчина с ножом напал на людей в Мельбурне.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Германии мужчина напал с ножом на прохожих, в результате чего погибли два человека и два сотрудника полиции получили ранения.