В Германии мужчина напал с ножом на прохожих, два человека погибли

19 Окт. 14:28 2018-10-19T14:28:45+03:00

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В пятницу, 19 октября, в Германии вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. В результате происшествия два человека погибли, два сотрудника полиции получили ранения.

Как сообщает издание Welt, инцидент произошел в городе Рейнланд-Пфальц. Жертвами стали 59-летняя женщина и её сын. По некоторым данным, напавшим был мужчина с психическим заболеванием, а также он находился в состоянии наркотического опьянения. Другие подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 сентября, в немецком городе Равенсбурге произошло аналогичное происшествие. Тогда три человека получили ранения, нападавший был задержан полицией.

В июле этого года в немецком городе Любек мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, в котором он ехал. В результате происшествия пострадали 14 человек, причем двое из них получили тяжелые ранения.