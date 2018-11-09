Замок английского короля в Сирии открыл свои двери для туристов впервые за семь лет

9 Нояб. 12:17 2018-11-09T12:17:08+03:00

Первое упоминание о замке было еще в далеком 1031 году

Изменить размер текста: A A

Всемирно известный замок Крак де Шевалье, в котором некогда жил Ричард Львиное Сердце, открыл свои двери для туристов впервые после семилетнего перерыва. Экскурсии в крепость не проводились с момента начала войны в Сирии.

За почти тысячелетнюю историю крепость в провинции Хомс пережила сотни нападений и войн. Устояла она и в этот раз после захвата боевиками. Сейчас специалисты активно занимаются ее восстановлением. В первую очередь реставрируются древние арки, которые были возведены еще крестоносцами, пишет ФАН.

Высота холма, на котором расположен замок, составляет 650 метров плюс еще метров 50 - сами стены. На военном языке и в древние времена, и сейчас это называется господствующая высота. Однако в мирные времена со стен крепости просто открывается потрясающий панорамный вид, который и привлекает иностранных гостей наравне с историей замка.

Крак де Шевалье - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В арабских хрониках цитадель упоминается еще в 1031 году как курдский гарнизон эмира Алеппо, передает сайт телеканала «Звезда».