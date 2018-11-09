Нападение в Мельбурне: полиция рассматривает версию теракта
Полиция Мельбурна считает, что происшествие со сгоревшей машиной у торгового центра и нападением на полицейских вооруженного ножом мужчины мог быть заранее спланированным терактом. Об этом в сообщило издание The Sydney Morning Herald со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Личность преступника уже была известна Австралийской службе безопасности и разведки. Отмечается, что он принадлежал к сомалийской диаспоре. Один из его родственников ранее был арестован в связи с террористической деятельностью.
Ранее сообщалось, что при задержании полиция ранила нападавшего, после чего он был реабилитирован в больницу. Впоследствии он умер.
Телеканала Nain News отмечает, что преступник мог действовать в одиночку. Во время нападения мужчина выкрикивал фразу "Аллах Акбар" ("Аллах - велик!").
Ранее сайт kp.ru сообщал о нападении мужчины с ножом на прохожих в Мельбурне, в результате которого погиб один человек.
Мужчина с ножом напал на людей в Мельбурне.