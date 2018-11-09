Нападение в Мельбурне: полиция рассматривает версию теракта

9 Нояб. 13:45 2018-11-09T13:45:00+03:00

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Полиция Мельбурна считает, что происшествие со сгоревшей машиной у торгового центра и нападением на полицейских вооруженного ножом мужчины мог быть заранее спланированным терактом. Об этом в сообщило издание The Sydney Morning Herald со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Личность преступника уже была известна Австралийской службе безопасности и разведки. Отмечается, что он принадлежал к сомалийской диаспоре. Один из его родственников ранее был арестован в связи с террористической деятельностью.

Ранее сообщалось, что при задержании полиция ранила нападавшего, после чего он был реабилитирован в больницу. Впоследствии он умер.

Телеканала Nain News отмечает, что преступник мог действовать в одиночку. Во время нападения мужчина выкрикивал фразу "Аллах Акбар" ("Аллах - велик!").

Ранее сайт kp.ru сообщал о нападении мужчины с ножом на прохожих в Мельбурне, в результате которого погиб один человек.