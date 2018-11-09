Кота Криштиану Роналду нарекли самым страшным в мире

9 Нояб. 19:03 2018-11-09T19:17:49+03:00

Девушка именитого футболиста похвасталась новым питомцем, однако его признали некрасивее футболиста Роя Кина

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В социальных сетях бурно обсуждают кота, которого завели Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес. Фотографию питомца испанская танцовщица и модель опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке влюбленная пара держит на руках своего любимца - двухцветного сфинкса. Бесшерстный кот с опущенной головой выглядит несколько странным. Подпись в фотографии гласит: «Goodnight. Sweet dreams».

Вероятно, 22-летняя пассия Рональду хотела похвастаться новым другом, однако одобрения не получила. Крупное британское издание The Sun посчитало, что лысый кот достоин звания «самый страшный в мире».

«Он выглядит страшнее, чем бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в свои лучшие годы», - пошутили журналисты.

По информации издания, на своеобразного кота пара потратила невероятную сумму в 3 тысячи евро.

Отметим, бесшерстные кошки породы сфинкс характеризуются как ласковые и умные. Они легко поддаются дрессировкам и имеют хорошую память. Известно, что сфинксы очень ловкие и высоко прыгают.

Последние качества присущи и самому Криштиану, который решился на покупку этой породы.