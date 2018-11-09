Кота Криштиану Роналду нарекли самым страшным в мире
В социальных сетях бурно обсуждают кота, которого завели Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес. Фотографию питомца испанская танцовщица и модель опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке влюбленная пара держит на руках своего любимца - двухцветного сфинкса. Бесшерстный кот с опущенной головой выглядит несколько странным. Подпись в фотографии гласит: «Goodnight. Sweet dreams».
Вероятно, 22-летняя пассия Рональду хотела похвастаться новым другом, однако одобрения не получила. Крупное британское издание The Sun посчитало, что лысый кот достоин звания «самый страшный в мире».
«Он выглядит страшнее, чем бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в свои лучшие годы», - пошутили журналисты.
По информации издания, на своеобразного кота пара потратила невероятную сумму в 3 тысячи евро.
Отметим, бесшерстные кошки породы сфинкс характеризуются как ласковые и умные. Они легко поддаются дрессировкам и имеют хорошую память. Известно, что сфинксы очень ловкие и высоко прыгают.
Последние качества присущи и самому Криштиану, который решился на покупку этой породы.